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Как выжить в ситуации многозадачности, расскажут псковичам

Лекция и тренинг в рамках проекта «Формула семьи» состоятся в Доме причта Троицкого собора в Пскове 9 и 10 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Лекция

«Счастье и сложности первых шагов родительства» пройдет 9 декабря в 18:00. Псковичи смогут узнать о:

первых мыслях о ребенке, зачатии, беременности, младенчестве;

какая помощь нужна женщине в этот период;

как заново выстроить отношения в изменившейся семье.

Тренинг «Как выжить в режиме многозадачности?» организуют 10 декабря в 11:00. Как наладить быт с появлением нового человека

так, чтобы на все и на всех хватало времени, а особенно на себя, объяснит специалист.

Занятия проведет логопед, дефектолог, клинический психолог, специалист по миофасциальному центрированию, специалист по раннему развитию детей, автор тренингов «Ресурс под названием мама», «С тобой все ок» Наталья Кочебина. Спикер занимается проблемами семьи и детства, работает с детьми всех возрастных групп, имеющими ограниченные возможности здоровья, речевые нарушения, нарушения эмоционально-волевой сферы. Также ведёт работу со взрослыми, подростками, младенцами и их мамами. Самая является многодетной мамой.