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Белых голубей выпустили в небо в день Благовещения в Пскове. ФОТО

Белых голубей выпустили в небо в Пскове сегодня, 7 апреля, в рамках празднования Благовещения Пресвятой Богородицы. Мероприятие состоялось у храма святого Александра Невского, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник относится к двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот же апрельский день.

Празднование Благовещения не отлагается даже в день Пасхи, если эти праздники совпадают, а если это торжество приходится на дни поста, то пост ослабляется. По церковному Уставу, в этот день благословляется вкушение рыбы и елея.