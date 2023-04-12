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Церковь / События

«...и вы дали Мне есть»

14.04.2023 10:33|ПсковКомментариев: 0

Новый проект «Хлеб насущный» объединил благотворительные столовые при церквях по всей области. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера отправилась в одну из них на обед. Она делится впечатлениями от постного борща и рассказывает, чем кормят в трапезных, как туда попасть и какую еще помощь можно получить в храме.

 

Без справок

В одной тарелке передо мной борщ, в другой - тушеная картошка с морковкой и луком. Рядом салатник с маринованными огурцами и графин с компотом из яблок и красной смородины. В вазочке печенье, пряники, конфеты. Хлеб белый и черный. Я сажусь за стол в трапезной храма Александра Невского, где работает благотворительная столовая. Еда передо мной постная, но Великий пост заканчивается, мы пришли в столовую в прошлое воскресенье - Вербное, когда разрешена рыба. Так что к картошке полагается кусочек минтая.

Еще с вечера повар Александра Васильева зарумянила 60 кусков рыбы, утром приготовила подливу и поставила тушиться. В полвосьмого она была уже у плиты. Одного только борща наварила 30 литров. С половины двенадцатого до шести вечера она раскладывает приготовленное по тарелкам. Иногда первые посетители стоят на пороге уже в одиннадцать утра. «Пораньше приходят те, кто не может дождаться», - говорит повар о тех, для кого бесплатный обед в трапезной может быть единственным приемом пищи за день.

Про свою готовку Александра Ивановна рассказывает ласково: «борщик», «картошечка», «морковочка», «огурчики». А как на вкус? Может ли вкусным быть бесплатное? В поисках ответов, сажусь за стол в трапезной. От «рыбки» пытаюсь отказаться. Вдруг из-за нагрянувших журналистов кто-то останется голодным? Но Александра Ивановна заверяет: накормят всех!

Ее обед вкусный по-домашнему. И все сытное, несмотря на то, что постное. Я лично на обеде из трапезной спокойно проходила до ужина.

Все, что нужно, чтобы попасть за бесплатный стол в церкви - прийти в трапезную. Там выдадут талон, по которому накормят раз в день, без выходных. И попросят заполнить анкету. Спросят про возраст, хватает ли ежемесячных доходов, узнают, почему потребовалась помощь. Ее готовы оказать, в том числе, пенсионерам, малоимущим, многодетным, инвалидам, алкоголикам и наркоманам, бездомным. Никаких справок из собеса не надо. О вероисповедании тоже не спрашивают.

«Процент нуждающихся стал еще выше»

Конечно, церковь, хочет давать пищу не только телесную, но и духовную. Обедающих приглашают на беседы. Посещать их необязательно, принимает приглашение примерно половина тех, кто заглядывает пообедать. Священники рассказывают о смысле христианских праздников. Например, день нашего визита был посвящен Входу Господнему в Иерусалим и недавнему Благовещению. При необходимости храм Александра Невского готов организовать встречу с работниками соцзащиты, паспортного стола и других учреждений, помощь которых может потребоваться дезориентированным от тягот жизни.

Столовая при храме работает уже много лет. Но с этого февраля она стала частью проекта «Хлеб насущный» Псковской епархии с финансированием от Фонда президентских грантов.

«Доля населения, живущая за чертой бедности в Псковской области за 2021 год составила 14,6%, - такие данные, основанные на официальной статистике, можно найти в описании проекта на сайте Фонда. - За последние годы вследствие экономического кризиса и стагнации экономики, распространения коронавирусной инфекции процент нуждающихся стал еще выше. Изменившаяся экономическая ситуация привела к существенному росту цен на некоторые продукты питания и медикаменты. За счет получения качественного теплого питания освобождается часть средств, у людей появляется возможность обустроить свою жизнь: купить полезные бытовые приборы, одежду, обувь, оплатить коммунальные платежи, дополнительные занятия для развития детей, организовать свой досуг».

Отправляя заявку, епархия поставила планку кормить не меньше 355 человек ежедневно. Но это минимум. В одной только трапезной храма Александра Невского уже выдано 85 талонов. Ежедневно в этой церкви ими пользуются 60 человек. А всего проект объединил семь столовых.

Где работают благотворительные столовые:
Храм Святого князя Александра Невского в Пскове;
Храм Святителя Луки Крымского при Псковской городской клинической больнице;
Храм Димитрия Солунского в Пскове;
Собор Святой Троицы в Острове;
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дедовичах;
Храм Архангела Михаила в Дно;
Псково-Печерский монастырь.

Шесть столовых работали и раньше, а седьмую, при церкви Димитрия Солунского в Пскове, открыли с началом проекта. Руководит «Хлебом насущным» иерей Александр Короплясов. Он показывает на запечатанные коробки, стоящие в трапезной храма Александра Невского:

«Основная цель получения гранта — закупка профессионального оборудования. Мы уже приобрели плиты, холодильники, пароконвектоматы, печи».

В будущем пищеблоке начался ремонт, и скоро оборудование займет свое место.

«Помощь идет со всех сторон»

Пока ем свой обед, рассматриваю фотографии на стенах. Большинство из них рассказывают о жизни прихода: занятия в воскресной школе, паломнические поездки, праздники. С портретов смотрят настоятель храма отец Олег Тэор, патриарх Кирилл. И митрополит Тихон, с благословения которого заработал проект. Об усилении благотворительных столовых он заговорил сразу же после назначения на псковскую кафедру в 2018 году. На встречах с журналистами он вспоминал времена своего голодного студенчества (владыка окончил сценарный факультет ВГИКа, после чего поступил трудником в Псково-Печерский монастырь).

«Считаем своим долгом сделать столовую для тех, кто нуждается в том, чтобы у них была какая-то помощь в трудных условиях», - выразил митрополит Тихон свою позицию в январе 2019 года.

«Я был голоден, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня... Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». Евангелие от Матфея.

За короткое время работы проекта «Хлеб насущный» уже появились истории о том, как он буквально переворачивает жизни. Андрей — самый настоящий бомж. Глядя на его стильный образ, не скажешь, что мужчина ночует на вокзале. В храме его накормили, одели (рядом с трапезной работает склад гуманитарной вещевой помощи), дали работу.

«Вернулся после вахты в Питере, напился, на улице спал. Обокрали, вытащили деньги из паспорта. Пришел, как говорится, с бодуна: нос пошкрябаный, грязный весь, в полупьяном состоянии, - вспоминает Андрей, как 22 февраля очутился на пороге церкви. - Пришел погреться. Накормили, одежду дали. Говорю, давайте я вам чего-нибудь сделаю. Начал территорию у храма убирать. К Пасхе все будет сделано!»

Сейчас отец Александр занимается поиском для него крыши над головой. Священник заверяет, что с окончанием проекта «Хлеб насущный» церковь не перестанет кормить голодных.

«Проект не закроется, когда грант закончится. Все столовые продолжат работать, - обещает батюшка. - На них жертвуют прихожане, которые имеют с избытком, аграрные организации выделяют мясо, овощи. Помощь идет со всех сторон, слава Богу».

Матушка Дарья помогает отцу Александру в организации горячего питания для нуждающихся. Вместе с ними и самый младший член семьи, пока старшие дети в воскресной школе.

Повар Александра Ивановна вместе с матушкой Дарьей уже составили праздничное меню. На предстоящую Пасху обед в храме, конечно, дополнят куличи и крашеные яйца.

Юлия Магера

Фото Вадима Боченкова

Теги: #церковь #православие
Источник: Псковская Лента Новостей
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