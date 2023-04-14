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Пасхальный крестный ход прошёл в Пскове. ФОТО

Крестный ход прошел у Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове ночью 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В нем приняли участие священнослужители и православные верующие. В Пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, праздничные богослужения проходят во всех православных храмах Псковской области. Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье; вся она — торжественный гимн Светлому Христову Воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью.

Православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение — Пасху сегодня, 16 апреля.