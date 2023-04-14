Общество

Пасха или Светлое Христово Воскресение: традиции и приметы

Светлое Христово Воскресение отмечают православные 16 апреля.

Суть Пасхи в Новом Завете — вечная жизнь через веру в воскресение Спасителя. В Священном Писании сказано: «Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье; вся она исполнена духовной радости и ликования. Вся она — торжественный гимн Светлому Христову Воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью, пишет calend.ru.

В праздник Пасхи начинается разговление после длительного Великого поста, и главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с изюмом). Крашеное яйцо (раньше — это были только красные яйца) — символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой жизни. Кулич (высокий хлеб из сдобного теста) — символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие. Вся эта пасхальная еда освящается в церкви накануне — в Великую Субботу.

Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. Весь период до Вознесения (40 дней после Пасхи) считается пасхальным периодом и православные приветствуют друг друга приветствием «Христос Воскресе!» и ответом »Воистину Воскресе!».

Другая традиция – колокольный звон на Светлой седмице (неделя с Пасхи). После службы и до вечера звонить на колокольне может любой желающий.

Считается, что того, кто первым подаст нищему в светлый праздник, ждет большая удача. Также нужно приглашать родных и друзей за стол на пасхальные угощения. По поверьям, чем больше блюд и гостей, тем благополучнее будет жизнь семьи. Первое пасхальное яйцо принято делить между членами семьи.

В Пасху запрещено ссориться, ругаться и обижаться. Принято прощать все обиды и мириться с людьми. Также не стоит объедаться на Пасху, особенно тем кто придерживался поста. Обильное застолье и употребления спиртного не являются основой составляющей праздника. Переедание может привести к обострению многих заболеваний. В этот день лучше избежать тяжелого труда.

Не стоит посещать кладбище, ведь Пасха - это воспоминание о том, что своею смертью Христос победил смерть, потому что воскрес. Некоторые считают, что при украшении пасхальных яиц следует избегать наклеек с изображением храмов, креста, икон Господа Иисуса Христа, Божией Матери, святых угодников.

Существуют в этот день и народные приметы:

идет дождь, то до конца весны будет дождливо,

идет ливень – все лето будут хорошо расти растения,

небо серое, но дождь так и не начался – лето будет прохладным,

к Пасхе снег растаял – ожидается обильный урожай,

снег идет на Пасху – год будет урожайным и успешным для ряда свершений,

ясная ночь перед Пасхой – ожидаются заморозки,

на Пасху ясно и солнечно – ожидаются теплое лето и хороший урожай.

В народе считалось, что если в пасхальную ночь набрать родниковой воды, то она излечит от многих болезней, а молодые девушки стремились стать с ее помощью красивее.