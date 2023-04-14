Радоницу отмечают православные 25 апреля

Сегодня, во второй вторник после дня Пасхи, Церковь отмечает особый праздник - Радоницу, или Радуницу - день поминовения усопших. Радоница для верующих начинается с Божественной литургии в храме, потом все молятся во время панихиды и отправляются на кладбище. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Псково-Печерском монастыре.
Название происходит от слова радость – так как всегда выпадает на празднование Пасхи, которое продолжается 40 дней. Празднуется на 9‑й день после Пасхи, во вторник Фоминой седмицы, скоро после Светлой седмицы, чтобы разделить радость Пасхи с родными и близкими умершими в надежде на воскресение и вечную жизнь.
Обычай поминать в эти дни умерших имеет основание в том, что последняя предшествующая этому дню заупокойная литургия совершена в 4‑ю субботу великого поста. После этого дня в оставшийся период поста нет ни одной субботы или воскресенья, где устав может допустить служение заупокойной литургии.