Церковь / События

Радоницу отмечают православные 25 апреля

Сегодня, во второй вторник после дня Пасхи, Церковь отмечает особый праздник - Радоницу, или Радуницу - день поминовения усопших. Радоница для верующих начинается с Божественной литургии в храме, потом все молятся во время панихиды и отправляются на кладбище. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Псково-Печерском монастыре.

Название происходит от слова радость – так как всегда выпадает на празднование Пасхи, которое продолжается 40 дней. Празднуется на 9‑й день после Пасхи, во вторник Фоминой седмицы, скоро после Светлой седмицы, чтобы разделить радость Пасхи с родными и близкими умершими в надежде на воскресение и вечную жизнь.