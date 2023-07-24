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Гала-концерт «Орган при свечах» состоится в Печорах

Гала-концерт органной и ансамблевой музыки «Орган при свечах» состоится в Печорах 11 августа, начало в 21.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Исполняют лауреаты международных конкурсов - солист Мариинского театра Геннадий Никонов (труба, контртенор, Санкт-Петербург), Кира Горшкова (сопрано, Псков), Дина Ихина и Денис Маханьков (орган, Печоры-Псков).

В программе: И. С. Бах, В. А. Моцарт, В. Шух, Т. Альбинони, Х. А. Штамм, Сен-Прё, А. Пьяццолла, Э. Артемьев.

Рекомендуемая сумма пожертвования - от 350 рублей. Адрес: Печоры, улица Гагарина, 12а.