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Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Православные христиане по всему миру традиционно 19 января отмечают Крещение Господне. Одна из известных традиций этого праздника - купание в проруби. Однако стоит отметить, что окунание в ледяной купели не является церковным обрядом. Эта традиция исключительно народная. 2024 год не стал исключением для организации купаний.

Вечером 18 января и утром 19 января недалеко от Мирожского монастыря собралось множество псковичей. Многие уже не первый раз посещают данную купель, а кто-то решил в первый раз испытать себя морально и физически. Как прошли крещенские купания в Пскове - в фоторепортаже Александра Елисеева.