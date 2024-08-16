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Уже проделанную работу по реставрации церкви в Мирожском монастыре показали псковичам

В Стефановской церкви Мирожского монастыря продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

В частности, на 100% завершена вычинка и докомпановка разрушенной кладки южных фасадов церкви, звонницы и братского корпуса. Воссоздано декоративное оформление фасадов по всей протяженности наружной стены. Работа с красным кирпичом ведется на высоте трехметровой отметки.

Продолжается работа по восполнению кладки со стороны западного фасада. Деструкция камня там достигает почти полуметровой глубины. Вырубка и подгонка камня к первоначальной порядовке ведется на месте. Для восполнения утрат используется значительное количество местного строительного материала, добытого из известняковой плиты.

Восстанавливаются и заново перекладываются оконные проемы. Удаляется кладка, выполненная в 60-е годы прошлого века с использованием цемента.

Восстановлен по всему объему памятника дервянный карниз.

Специалисты установили купол, завершили его обшивку оцинкованным железом, покрашенным в зеленый цвет. Этим же материалом обшивается кровля.

Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана возведена в Мирожском монастыре в 1403/1404 годах. В конце XVII в. церковь была перестроена. Иконы с изображением Пскова, датированные первой четвертью XVII – и рубежом XVII-XVIII вв., показывают два строительных периода церкви. В 1994 году Стефановская церковь передана Псковской епархии.

Также в ансамбль монастыря входит Спасо-Преображенский собор, расписанный изнутри в XII веке фресками. Предположительно. Строительством монастыря и его росписями занимались византийские мастера. Собор музеефицирован, в сухую погоду фрески домонгольского периода может увидеть каждый желающий.