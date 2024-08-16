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В Печерском монастыре вспоминают митрополита Вениамина

14 сентября, в день рождения митрополита Вениамина (Федченкова, 1880-1961), духовного пастыря вспоминают в Печерском монастыре, где он провел последние годы жизни (с 1958 года) и был погребен в Богом зданных пещерах.

Отец его происходил из крестьян Тамбовской губернии. Мать Наталия была дочерью священнослужителя. Иван (мирское имя владыки Вениамина) был воспитан благочестивыми родителями в глубокой вере.

Постриженик Санкт-Петербургской Духовной академии, он в 1910-1911 годах был личным секретарем архиепископа Финляндского Сергия (впоследствии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси), о котором всегда сохранял светлую память и отзывался с большим уважением как об умнейшем и достойнейшем иерархе.

Он был хиротонисан во епископа Севастопольского 10 февраля 1919 года, а с ноября 1920 года епископ Вениамин совершал свое служение за пределами Родины: Константинополь, Болгария, Югославия, Чехословакия, Париж, а затем и США. В трудные времена он остался верен Патриаршему местоблюстителю митрополиту Сергию (Страгородскому).

Особая деятельность выпала на долю митрополита Вениамина во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Владыка Вениамин был убежденным патриотом. В первый же день войны он твердо заявил: «Все кончится добром!» Во всех храмах его епархии за каждой Литургией возносилась молитва о даровании Родине победы над врагом. Сам митрополит Вениамин выступал с лекциями, речами на разных собраниях в различных городах Америки, где производились денежные сборы в пользу Родины. Помощь Родине он считал важнейшим делом. В 1947 году митрополит Вениамин вернулся на Родину.

Митрополит Вениамин в своей монастырской келье с наместником Печерского монастыря архимандритом Алипием (Вороновым).

В последние годы святитель перенес самое тяжелое из ниспосланных ему испытаний — он лишился дара речи, которым столь много принес духовной пользы своей церкви и ее чадам в течение всей жизни.