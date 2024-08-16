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При Псково-Печерском монастыре прошел первый детский турнир по армрестлингу

При паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря прошел первый детский турнир по армрестлингу среди образовательных учреждений Печорского муниципального округа. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фотографии: Псковская епархия

Юных спортсменов приветствовали духовник «Дружины Довмонта» и ответственный по вопросам физической культуры и спорта Псковской епархии настоятель храма великомученицы Варвары города Печоры иерей Димитрий Головнёв и глава Печорского округа Валерий Зайцев.

Соревнования проводились в трех весовых категориях: до 60 кг, до 70 кг и свыше 70 кг. Участники сначала продемонстрировали свои силы на левой руке, а затем на правой. Судили поединки опытные арбитры: Сергей Воеводин и Даниил Воронин.

Целью турнира, организованного «Дружиной Довмонта» под руководством иерея Димитрия Головнева и «Федерацией армспорта Псковской области» под председательством Сергея Семенова, является популяризация здорового образа жизни среди подростков.