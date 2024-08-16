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В Великих Луках освятили часовню во имя преподобного Сергия Радонежского

24.12.2024 17:28|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках освятили часовню во имя преподобного Сергия Радонежского в сквере рядом с автовокзалом. В церемонии приняли участие епископ Великолукский и Невельский Сергий, священнослужители Великолукской епархии, заместители главы города Великие Луки Сергей Гусев и Николай Андросович, глава администрации Андрей Беляев, благотворители и строители. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки

Стоит отметить, это единственная православная святыня в данной части города. Часовня возведена во имя Сергия Радонежского - одного из самых почитаемых в русском православии святых. Именно благодаря ему, как отметил епископ Великолуколукский и Невельский Сергий, православие ещё больше укрепило позиции на Руси.

«В часовне находится изображение преподобного Сергия Радонежского, благословляющего Дмитрия Донского. В наше непростое время, когда идёт специальная военная операция, нашим воинам и защитникам необходима поддержка, и я думаю, что те, кто будет отправляться на фронт или в армию, могут сюда прийти, постоять, помолиться и с благословлением Божиим преподобного Сергия отправляться. Благодарим создателей, инициаторов возведения этой часовни», - сказал владыка Сергий, обращаясь к собравшимся перед церемонией освящения.

Добавим, новая часовня – открытого типа, сюда может прийти любой желающий в любое время суток. Рядом благоустроили небольшую территорию. Особенность религиозного объекта – ночная подсветка. Возвели святыню местные строители за несколько месяцев.

 

«Строили мы такую часовню в первый раз. Подходили внимательно, изучали документы, обращались к архитекторам. Хочется сказать слова благодарности владыке, что благословил на это мероприятие», - рассказал подрядчик Сергей Капралов.

Завершающим этапом возведения часовни стал чин освящения. Его и провёл владыка Сергий сегодня, 24 декабря.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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