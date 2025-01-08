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При паломническом центре в Печорах состоится турнир по настольному теннису

Турнир по настольному теннису в честь святого благоверного князя Довмонта-Тимофея состоится при Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря на территории спортивного зала православной спортивной дружины 31 января в 15:00, сообщается в Telegram-канале Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Участниками могут выступить спортсмены, областной рейтинг которых не более 300 пунктов. Общее количество участников - 32 человека. Чтобы подать заявку, необходим стартовый взнос.

Будут награждены:

три первых места в общем зачете;

три лучших спортсмена;

три лучших спортсменки 2007 года и моложе.

Соревнования обсчитываются Псковским областным рейтингом и рейтингом TTW. Для участия необходимо отправить заявку в личные сообщения Сергею Терашкевичу.