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Праздничный концерт в честь Сретения Господня пройдёт в Дно

В праздник Сретения Господня и День православной молодежи 15 февраля приход храма Архангела Михаила города Дно приглашает всех желающих на торжественный концерт, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Концерт пройдет в зале дома причта храма святых Царственных страстотерпцев города Дно. Начало мероприятия запланировано на 14:00.

На сцене выступят воспитанники Воскресной школы храма Архангела Михаила. Также гостей порадует выступление танцевального ансамбля «Контраст» и вокальной группы «Кантилена». Специальным гостем вечера станет Валерия Скипидарова.