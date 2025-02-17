В Прощеное воскресенье митрополит Матфей совершил литургию в Троицком соборе Пскова

2 марта, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.
Фотографии Матвея Елисеева / Псковская епархия
Его высокопреосвященству сослужили клирики кафедрального собора и насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
Песнопения литургии исполнил архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились прихожане собора.
Митрополит поздравил верующих с Прощённым воскресением в преддверии начала Великого поста.