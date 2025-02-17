В Прощеное воскресенье митрополит Матфей совершил литургию в Троицком соборе Пскова

2 марта, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фотографии Матвея Елисеева / Псковская епархия

Его высокопреосвященству сослужили клирики кафедрального собора и насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Песнопения литургии исполнил архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились прихожане собора.

Митрополит поздравил верующих с Прощённым воскресением в преддверии начала Великого поста.

«Тело содрогается, а душа радуется. Тело думает: "ну как же, сейчас вот опять период воздержания". А как в Церкви премудро устроено! Половину всего богослужебного года христианин проводит в посте. Посты многодневные: Великий, Петровский, Успенский, Рождественский; посты однодневные в среду и пятницу; особые дни почитания Креста Господня; день усекновения главы Пророка и Предтечи Господня Иоанна – всё это время Церковь посвящает воздержанию, молитве и сугубому духовному деланию», - отметил в своем слове митрополит Матфей.