Церковь / События

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня (храме Воскресения Христова) в Иерусалиме.

Скриншот прямой трансляции smotrim.ru

Сошествие Благодатного огня происходит в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита - под ней располагалось место погребения Иисуса Христа. За всю историю никому не удалось раскрыть тайну схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки, пишет ТАСС.

Видео: РИА Новости

Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова, верующие считают его святыней.