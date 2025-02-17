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Россотрудничество: пасхальные богослужения прошли в 16 странах Африки

Праздничные пасхальные богослужения совершены в православных приходах 16 африканских государств. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

«По благословению Патриаршего экзарха Африки митрополита Зарайского Константина, председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Антония и по согласованию с епархиальными архиереями, священники из России совершили пасхальные богослужения в 16 странах Африки», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в пасхальную ночь Патриарший экзарх Африки совершил богослужение в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского Южно-Африканской епархии в Йоханнесбурге. «Праздничные службы для наших соотечественников прошли в Анголе, Мали, Республике Сейшельские Острова, Эфиопии, Танзании, Кении, Гвинее, Экваториальной Гвинее, Бенине, Бурунди, Центральноафриканской Республике и других странах. Богослужения проходили в посольствах, Русских домах, других официальных учреждениях России, а также на приходах Экзархата», - добавили в агентстве.

По информации Россотрудничества, пасхальные богослужения в традиции Русской православной церкви в общей сложности охватили более 30 стран Африки. Верующие исповедовались, причащались, получали подарки, иконы и духовную литературу. «В Гвинее пасхальная служба для соотечественников была проведена впервые, - отметили в агентстве. - Также торжественные богослужения совершили местные клирики Патриаршего экзархата Африки в Кении, Кот-д’Ивуаре, Уганде, Нигерии, Замбии, Того, Демократической Республике Конго, Буркина-Фасо, на Мадагаскаре и в других странах».

Кроме того, в Великую субботу в Бурунди и Демократической Республике Конго было совершено таинство Крещения местных жителей.

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