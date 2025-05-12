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Митрополит Матфей совершил чин освящения колоколов храма Вознесения Господня в Порховском районе

Митрополит Псковский и Порховский Матфей 10 июня совершил чин освящения колоколов храма Вознесения Господня деревни Бельское Устье Порховского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фотографии: Псковская епархия

Его высокопреосвященству сослужили: благочинный Порховского церковного округа, настоятель Никольского собора города Порхова иерей Виктор Шелухов, настоятель храма Вознесения Господня деревни Бельское Устье протоиерей Александр Баранов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы поселка Дедовичи протоиерей Димитрий Васильев, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» деревни Полоное Порховского района иерей Михаил Осипов.





Песнопения чина освящения исполнили Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились: епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Карасукский и Ордынский Филипп, древлехранитель Псковской епархии монах Антоний (Воеводин), председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях Ольга Родионова, проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Максим Пашоликов, руководитель представительства «Российской ассоциации реставраторов» по Псковской области Игорь Лагунин, всопитанники и педагоги Больско-Устьенского дома-интерната, местные жители, меценаты и паломники.

По окончании чина освящения митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.