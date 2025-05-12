Традиционная кухня и народные игры: в Пскове проходит «День казачьего гостеприимства»

«День казачьего гостеприимства» проходит в Пскове на территории воинского храма Александра Невского сегодня, 12 июня, в День России и в преддверии дня рождения благоверного князя Александра Невского, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Праздник уже стал традиционным и проводится четвертый год подряд в День России.
В программе концерт (казачьих и народных песен); катание детей на лошадях; тир; чеканка монет; рубка и мастер-класс владения казачьей шашкой; традиционная казачья кухня; выставка казачьего оружия; тематическая площадка для детей; народные игры (перетягивание каната и другие).
Ранее в воинском храме Александра Невского состоялась божественная литургия с крестным ходом.