Не ссориться, не распускать слухи и не брать в долг: что нельзя делать в Радоницу

21 апреля православный календарь отмечает два значимых события: Радоницу, день особого поминовения усопших, и день памяти апостола от семидесяти Иродиона, которого в народе прозвали Ледоломом. Этот день несет в себе глубокий духовный смысл и богат народными традициями.

Радоница, или родительский день, всегда приходится на девятый день после Пасхи. В 2026 году этот светлый день выпадает на вторник, 21 апреля. Само название «Радоница» происходит от слова «радость». В этот день верующие разделяют с усопшими радость о Воскресении Христовом, напоминая себе и близким о победе жизни над смертью. В отличие от дней скорби, Радоница призывает не отчаиваться, а радоваться вечной жизни, пишет «МК в Пскове».

В православных храмах в этот день совершается полная панихида, включающая пасхальные песнопения. Верующие ставят свечи, подают поминальные записки с именами усопших родных и близких, молятся за них. Священнослужители подчеркивают, что молитва является единственным и самым действенным способом общения с теми, кто отошел в мир иной.

Перед посещением храма рекомендуется исповедоваться. Главное – посетить храм и подать записки об упокоении. Можно принести продукты на панихидный стол в храме или сделать пожертвование. Если вы встретили нуждающихся, подайте им милостыню в память об ушедших.

На Руси в этот день принято было помогать сиротам, малоимущим и путникам.

После посещения храма допускается собраться с родными за скромной поминальной трапезой. Важно вспоминать усопших добрыми словами, избегая излишеств.

На Радоницу существует ряд запретов, которые верующим настоятельно рекомендуется соблюдать. Например, нельзя оставлять еду на могилах: священники подчеркивают, что традиция «кормить» усопших является пережитком язычества и противоречит христианскому учению.

Еду (яйца, куличи, конфеты) можно оставить на могиле только в том случае, если по кладбищу ходят бездомные, которые могут забрать ее и помолиться об упокоении.

Употребление спиртного, как на кладбище, так и дома во время поминальной трапезы, недопустимо, так как оно несовместимо с молитвой и духовным настроем дня.

Радоница – это день радости о Воскресении Христа, поэтому верующих призывают не предаваться унынию. А вот не стоит в этот день ссориться, сквернословить, лгать, хвастаться и распускать слухи, так как эти действия нарушают мир и гармонию, которые должны царить в этот день.

Не лучший момент, чтобы брать в долг. Считается, что в этот день взятый в долг будет очень сложно вернуть. По этой же причине стоит от крупных покупок лучше воздержаться, так как считается, что новая вещь, приобретенная в этот день, долго не прослужит.