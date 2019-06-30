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На водосвятный молебен в Выбутах можно будет доехать на бесплатном автобусе

23 июля в 12.00 на родине святой равноапостольной Ольги, великой княгини российской в деревне Выбуты состоится традиционный водосвятный молебен. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова, до Выбут организован бесплатный автобусный рейс.

Автобус отправляется в 11.00, от Центра семьи на пл. Ленина, и возвращается в 15.00 на это же место.

24 июля, в День равноапостольной Ольги, великой княгини российской, в 8.00 пройдет божественная литургия в храмах города Пскова, в 10.00 - крестный ход от храмов г. Пскова на Вечевую площадь, в 12.00 - торжественный молебен на Вечевой площади у Троицкого собора.