Церковь / Новости епархии

Псковичей призывают быть осторожнее: в сети появились фейковые страницы митрополита Тихона (Шевкунова)

В сети Интернет появились фейковые страницы митрополита Псковского и Порховского Тихона. Предупреждение об этом появилось на официальной странице Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

В частности, пользователям Интернета не рекомендуется откликаться на призывы, размещенные на странице https://vk.com/id554813297.

Пользуясь легковерием людей, мошенники сообщают о сборе денежных средств якобы на строительство храма. Данная страница, как впрочем и другие подобные, не имеют никакого отношения к митрополиту Тихону, у которого нет аккаунтов в сети, подчеркнули в епархии.