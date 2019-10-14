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Творческие мастерские для детей и взрослых открыли при Псковской епархии

Центр помощи «Белый цветок» при храме святого Василия Великого приступает к реализации проекта «Творческие мастерские для детей и родителей «Дочки - матери», получившего поддержку Фонда президентских грантов.

«Белый цветок» приглашает на творческие мастерские. Занятия начались со 2 ноября.

Еженедельно будут проходить четыре курса: «Лоскутная мозаика», курс по изодеятельности «Псковские картинки», курс по ткачеству «Разноцветная фантазия», курс по вязанию «Чудо-ручки, чудо-штучки».

На этих занятиях научат составлять композиции, работать с цветом и формами, изготовлять лоскутное панно, расскажут об интересных фактах из истории Псковской земли, познакомят с такими основными псковскими ремеслами, как ткачество и узорное вязание из шерсти. На занятия центр приглашает всех желающих, но особенно детей и мам (можно пап) из многодетных семей, из семей, находящихся в непростой жизненной ситуации.



В рамках реализации проекта планируется провести две выставки работ участников с обязательным награждением победителей ценными призами, совместным чаепитием. Также будут проводиться экскурсии и дополнительные мастер-классы. Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Адрес службы: ул.Л.Поземского д.62. Все подробности и анонсы занятий будут размещены в группе Вконтакте https://vk.com/club151155092