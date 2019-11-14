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Региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники» состоялся в Пскове

Фото здесь и далее - Псковская митрополия

С 4 по 8 декабря в Пскове прошел Региональный этап XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники».

Организаторами Региональных Рождественских чтений выступили Псковская епархия, Псковская городская Дума, комитет по образованию Псковской области, управление образования г. Пскова, ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования». В конференции приняли участие священнослужители и миряне, сотрудники учреждений образования города Пскова, преподаватели из Москвы и Санкт-Петербурга, представители общественных объединений.

Как сообщает портал Псковской митрополии, пленарное заседание чтений состоялось 5 декабря в главном корпусе Псковского государственного университета. Участников конференции поприветствовали: митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, исполняющая обязанности ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина.

В ходе торжественной части состоялось награждение победителей регионального и межрегионального этапов XIV Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Затем работа чтений продолжилась в пяти тематических секциях, посвящённых доблести русских воинов и деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, современным проблемам взросления и становления подростков и борьбе со страстями, как проявлению войны в мирных условиях. В ходе работы чтений выступили более тридцати докладчиков, каждый из которых рассказал о наиболее интересных аспектах рассматриваемой темы и ответил на вопросы участников конференции.

Также в ходе работы чтений было проведено несколько круглых столов и мастер-классов для всех желающих.