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Митрополит Тихон поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения

Фото: https://vk.com/mitropolit_tikhon

Митрополит Псковский и Порховский поздравил Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с днем рождения от имени духовенства и паствы Псковской епархии, Духовного собора и братии Псково-Печерского монастыря.

Приводим текст поздравления владыки Тихона:

«Псковская земля сыграла свою роль в Вашем становлении, когда Вы со своими родителями в отроческие годы совершали паломничество к святыням Псково-Печерской обители и имели общение с духоносными монастырскими старцами.

В этот день Вашего личного праздника вместе с Вами благодарность Богу возносит вся российская паства. Глубочайшей верой, стремлением к благу народа Божиего Вы являете всем нам пример самоотверженного служения Господу и Святой Матери Церкви.

День рождения человека неразрывно связан с молитвой о его родителях, волей и заботами которых человек появляется на свет и возрастает. В храмах и обителях Псковской епархии возносится молитва об упокоении Ваших благочестивых родителей – протоиерея Михаила и матушки Раисы.

Для успешного управления огромным кораблем Русской Православной Церкви ее Кормчему необходимы крепость духа и мужество, здоровье и силы. В этот знаменательный день позвольте пожелать Вам, Ваше Святейшество, неоскудевающей помощи Божией в нелегких и ответственных трудах Предстоятеля. Да дарует Вам Господь всё потребное для совершения Вашего многотрудного и спасительного служения на благо Русской Православной Церкви и нашего Отечества.

Очень дорожу тем, что Вы возложили на меня грешного заботы по возделыванию Псковской епархии, и готов приложить все силы, чтобы оправдать Ваше доверие.

От всего сердца все мы молимся о Вашем здравии и просим у Господа, чтобы он укреплял Ваши силы для спасения людей и помогал наполнять мир светом, любовью и милостью!

Испрашиваю Ваших Первосвятительских молитв и благословения, Вашего Святейшества смиренный послушник Тихон, митрополит Псковский и Порховский».