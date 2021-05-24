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В Пскове монахи будут дежурить в реанимации и исповедовать больных COVID-19

С 14 июля монахи Псково-Печерского монастыря начали трудиться санитарами в «красной зоне» Псковской инфекционной больницы. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте обители.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Псково-Печерского монастыря

Ежедневно группам по 4-5 человек предстоит дежурить по 8 часов в реанимации, в палатах «красной зоны». «Конечно же, они будут исполнять и просьбы больных об исповеди и причащении», - говорится в сообщении.

14 июля в «красной зоне» с первой группой иноков побывал митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Накануне, на проповеди 13 июля, в день Ангела архимандрита Иоанна (Крестьянкина), митрополит Тихон призвал: «Сегодня в память об отце Иоанне я хочу сообщить, что по договоренности с нашим медицинским управлением, православные христиане – монахи и миряне смогут пойти в клиники, где лежат больные COVID-19, и по силам помочь врачам, медсёстрам, санитарам в их подвижническом труде».

Желающие работать в «красной зоне» могут записаться у помощника благочинного Псково-Печерского монастыря иеромонаха Гавриила.