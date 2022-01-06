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Возможность подсветки керамид в пещерах Псково-Печерского монастыря обсуждают эксперты

Возможность подсветки керамид в пещерах Псково-Печерского монастыря обсуждают эксперты. Об этом сотрудники АНО «Возрождение» сообщили в инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

При разработке эскизных решений уникального объекта культурного наследия федерального значения «Керамиды в пещерах Псково - Печерского монастыря» XVI-XVIII веков, который одновременно являются и предметом искусства, рассматривается возможность легкой подсветки некоторых участков пещер с керамидами, отметили в организации.

Для понимания и восприятия проектной мысли архитекторов-реставраторов по освещению керамид эксперты выехали в пещеры Псково-Печерского монастыря со специалистами по декоративной подсветке.

«Все предполагаемые варианты по освещению будут предложены при разработке эскизного проекта, рассмотрены на научно- методическом совете, но последнее слово за теми, кто живет и дышит воздухом Псково-Печерского монастыря. Комбинированный вариант беспроводных ламп, специальных тонких светильников или только использование свечей для освещения пещер с керамидами во время экскурсий - это будет решать монастырь», - добавили в АНО «Возрождение».