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В Пскове в честь Благовещения выпустят в небо белых голубей

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные 7 апреля. По традиции в Пскове сегодня выпустят в небо белых голубей, сообщили в храме святого Александра Невского.

Мероприятие состоится с южной стороны храма после богослужения, в 12:00. В нем приглашают принять участие всех желающих, семьи с детьми.

Благовещение Пресвятой Богородицы – это один из двенадцати главных православных праздников, которые еще называют двунадесятыми. Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении ею Богомладенца Христа.

С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в этот день «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа считается грехом.

Празднование Благовещения не отлагается даже в день Пасхи, если эти праздники совпадают, а если это торжество приходится на дни поста, то пост ослабляется. По церковному Уставу, в этот день благословляется вкушение рыбы и елея.