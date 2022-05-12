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Новый крест установят в часовне у Снетогорского монастыря в Пскове

Новый крест установят в часовне Четырех Святителей XVIII века у Снетогорского монастыря в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области».

Фото здесь и далее: телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области»

Крест в соответствии с историческими документами изготовило ООО «Спецпроектреставрация». Его установят вместо требующего реставрации креста, который был сделан в 60-е годы XX века.

В настоящее время в часовне инъецировали обнаруженные в фундаменте трещины, идет вычинка штукатурки из несовместимых с природным известняковым камнем материалов. Рабочие вручную вырубают камень для докомпановки стен и фундаментов, выполняются элементы отделки фасада часовни.

Ранее сообщалось, что в Пскове утвердили проект реставрации часовни XVIII века ансамбля Снетогорского монастыря.