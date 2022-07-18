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Регулярные богослужения возобновят в соборе Снетогорского монастыря в Пскове

Регулярные богослужения возобновят в соборе Снетогорского женского монастыря в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковского музея-заповедника.

Фото: Telegram-канал Псковского музея-заповедника

Понимая особый статус собора как уникального памятника архитектуры, настоятельница монастыря игуменья Рафаила обратилась в Псковский музей-заповедник с просьбой дать необходимые рекомендации и составить перечень требований по организации богослужений в соответствии с правилами охраны памятников.

Для оценки ситуации и выработки рекомендаций монастырь посетила делегация Псковского музея-заповедника во главе с генеральным директором Светланой Мельниковой.

«Среди первоначальных рекомендаций можно выделить принятие во внимание при проведении богослужений антропогенной нагрузки, контроль влажности внутри помещения, осторожное использование свечей», - говорится в сообщении.

Светлана Мельникова отметила, что именно в тесном и конструктивном диалоге с Церковью можно добиваться значимых результатов по сохранению памятников старины, одновременно учитывая интересы верующих граждан.