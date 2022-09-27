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Монтаж пола выполнили в алтаре церкви святой Варвары в Печорах

Монтаж пола выполнили в алтаре церкви святой великомученицы Варвары в городе Печоры. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Также специалисты выполнили работы на фасаде храма, дважды окрасили стены, установили подшивка свеса кровли, покрасили купола и барабаны.

Также в ходе работ отреставрировали историческое крыльцо из гранитного камня. Далее запланировано строительство навеса над крыльцом.

На данный момент в церкви начался монтаж пола в основном помещении храма.

Проходят работы и по подведению коммунальных сетей.