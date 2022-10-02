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Церковь чтит память святителя Тихона 9 октября

Церковь чтит память святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси 9 октября, сообщается в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Фото: Белгородская митрополия

«В 1920 году, когда льется кровь мучеников и в терновом венце поднимается Русская церковь на свою Голгофу, кроткий и верный святейший Патриарх ее Тихон зовет оставшихся в живых чад церкви ‒ не гневаться, не приходить в отчаяние, но без страха нести свой крест, любовью и покаянием обороняясь от гонителей», - рассказали в епархии.

Святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси завещал «молиться так, чтобы подвиг наш ради Христа в нынешние лукавые дни передать в наследие и научение грядущим поколениям как лучший завет и благословение. Только на камени сем ‒ врачевании зла добром ‒ созиждется нерушимое величие нашей святой православной церкви в Русской земле».

Василий Беллавин родился 19 января 1865 года в селе Клин Торопецкого уезда Псковской губернии, в семье священника. В девять лет он поступил в Торопецкое духовное училище, а в 1878 году покинул дом, чтобы продолжить образование в Псковской семинарии. Закончив семинарию одним из лучших учеников, Василий Беллавин успешно сдал экзамены в Петербургскую духовную академию в 1884 году. В 1888 году, закончив академию 23-летним кандидатом богословия, он вернулся в Псков и три года преподавал в родной семинарии. 14 декабря 1891 года он принял постриг с именем Тихон, в честь святителя Тихона Задонского, на следующий день его рукоположили в иеродиакона, и вскоре — в иеромонаха.