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Посетителей Псково-Печерского монастыря призвали изменить маршрут до обители

Жителей и гостей Псковской области, которые направляются в Псково-Печерский монастырь, призвали добираться до обители через Старый Изборск. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обители.

«В связи с введением паспортного контроля у деревни Гверстонь просим вас выбирать маршрут через Старый Изборск», - говорится в сообщении.

В обители уточнили, что добраться до монастыря можно на автобусе №207.

Ранее сообщалось, что водителей, которые едут из Пскова в сторону Печор, проверяют на наличие паспорта и специального пропуска на блок-посту в деревне Гверстонь.