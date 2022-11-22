Лестницу на колокольню восстановили церкви начала XX века в плюсском Посолодино

Продолжается работа по сохранению церкви Входа Господня в Иерусалим (1901 года) в селе Посолодино Плюсского района, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».
Изображение здесь и далее: АНО «Возрождение»
Рабочие выполняют ремонт кровли. С этой целью они демонтировали временное покрытие из рубероида, заменили стропильную систему, большую часть новой кровли уже установили.
Также завершается ремонт фасадов, цокольной части здания.
Реставраторы провели замену оконных и дверных заполнений, восстановили лестницу на колокольню. Также они пообещали воссоздать ступени из гранита.
Масштабные ремонтно-реставрационные работы на объекте проходят впервые, отметили в организации.