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Лестницу на колокольню восстановили церкви начала XX века в плюсском Посолодино

Продолжается работа по сохранению церкви Входа Господня в Иерусалим (1901 года) в селе Посолодино Плюсского района, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Изображение здесь и далее: АНО «Возрождение»

Рабочие выполняют ремонт кровли. С этой целью они демонтировали временное покрытие из рубероида, заменили стропильную систему, большую часть новой кровли уже установили.

Также завершается ремонт фасадов, цокольной части здания.

Реставраторы провели замену оконных и дверных заполнений, восстановили лестницу на колокольню. Также они пообещали воссоздать ступени из гранита.

Масштабные ремонтно-реставрационные работы на объекте проходят впервые, отметили в организации.