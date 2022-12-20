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Дендропарк обустроят в Псково-Печерском монастыре

Работы по проведению коммуникаций в Псково-Печерском монастыре станут первым этапом реализации проекта благоустройства территории и всей инфраструктуры ансамбля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Изображение: АНО «Возрождение»

По проекту работа будет проводиться только с натуральными материалами. Произведут замену плитки, уложенной в прошлые десятилетия, на брусчатку, плиты из природного камня.

Планируется устройство дендропарка, с высадкой растений, предусмотренных проектом благоустройства. Ландшафтный дизайн территории, разработанный специалистами, включает подбор деревьев и устройство цветников.

Успенский Псково-Печерский монастырь— один из самых крупных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нём пещерами, называемыми «Богом зданными». В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Богородицы, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается годом основания монастыря.

Архитектурный ансамбль монастыря – памятник федерального значения.