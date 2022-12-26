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Путин пообещал приехать на празднование 550-летия Псково-Печерского монастыря

Президент России Владимир Путин пообещал приехать в Псковскую область на празднование 550-летия Псково-Печерского монастыря. Об этом он сообщил в ходе видео-конференц-связи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 28 декабря.

В разговоре с главой государства губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил о скором юбилее Псково-Печерской обители и выразил надежду на то, что президент посетит торжественное мероприятие в Псковской области. Владимир Путин в свою очередь принял предложение и пообещал приехать на 550-летие монастыря в 2023 году.

Напомним, 550 лет Псково-Печерскому монастырю, который был основан в 1473 году, исполнится в 2023 году. В регионе началась подготовка к юбилейной дате.

Псково-Печерский монастырь является одним из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нём пещерами, называемыми «Богом зданными» (то есть созданными Богом). В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Богородицы, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника.

Монастырь ни разу за всю свою историю не закрывался. В межвоенный период (с февраля 1920 до января 1945 года) находился в пределах Эстонии, благодаря чему не был закрыт (все монастыри на территории СССР были закрыты к концу 1920-х годов).

Настоятель и игумен монастыря - митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).