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Реставрационные работы Лазаревской церкви продолжают в Псково-Печерском монастыре

Ремонтно-реставрационные работы Лазаревской церкви продолжают в Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по охране объектов культурного наследия в Псковской области

Эскизным проектом реставрации прилегающей территории и фасадов памятника предусматривается восстановление утраченного архитектурного облика объекта культурного наследия и элементов благоустройства на опорный период конец XIX - начало XX веков.

Также планируется отреставрировать кирпичные арочные ворота с воссозданием (деревянных или кованых) решетчатых створок входа в сквер, а также восстановить каменные кирпичные столбы и решётки ограды по всему периметру территории сквера Лазаревской церкви со стороны нижней площади.

Специалисты восстановят щипцовый главный (юго-западный) фасад с резной причелиной, также воссоздадут два деревянных с фигурным остеклением парадных тамбура. Это необходимо для восстановления раздельного входа в церковь и жилую часть памятника.

Будет проведена реставрация и восстановление декоративной отделки двухъярусного восьмигранного барабана с постаментом, куполов с перетяжками и крестом, установленного на пересечении коньков над центральной частью церкви.

Работы на объекте культурного наследия выполняет АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Лазаревская церковь с больничными покоями при ней была построена в период между 1792 и 1800 годами при архимандрите Петре (Можайском). Расположена церковь за ручьем Каменцем, возвышаясь над ним восточным фасадом, западным - рядом с «Кровавым путем». Главным южным фасадом постройка обращена к Успенской церкви.