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Смысл бесед Христа раскрыли учащимся двух воскресных школ в Пскове

Совместное занятие учащихся храмовой воскресной школы и воскресной школы храма святых Космы и Дамиана (с Гремячей горы) прошло в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

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«Занятие было посвящено беседе Господа Иисуса Христа с Никодимом и самарянкой. Ребята поставили интересный опыт с водой и губкой, который помог им понять важность Слова Божия для человека. Дети узнали, кто такие фарисеи и самаряне, раскрыли смысл бесед Христа, попытались понять, что испытывали фарисей и самарянка при общении со Спасителем», - рассказали в Псковской епархии.

В конце занятия учащиеся Воскресных школ сделали книжные закладки.