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Солнечное гало появилось в небе над Псково-Печерским монастырём. ВИДЕО

Редкое оптическое явление – гало – видели в небе над Псково-Печерским монастырём сегодня, 5 февраля, в день памяти старца Иоанна (Крестьянкина). Об этом сообщается в группе «Псково-Печерские паломники» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Псково-Печерские паломники» / «ВКонтакте»



«Редкое оптическое явление – гало – над Печорами прямо сейчас. В такой знаменательный день для монастыря!» - прокомментировали опубликованное видео в сообществе.

Напомним, в день памяти старца Иоанна (Крестьянкина) в монастырь прибыли паломники со всей России.