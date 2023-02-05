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В палатах Елеазаровского монастыря отреставрировали стены из природного известняка

Стены из природного известняка отреставрировали в подклетной части здания в палатах Елеазаровского монастыря в Пскове на улице Детской, 1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Завершается подводка электросетей. Специалисты отреставрировали ниши и дверные проемы, арки.

Весной продолжатся работы по благоустройству объекта. Предполагается, что в старинных подвалах разместится музейная экспозиция.

Несколько раз проведена антисептическая обработка стен. Работы выполнены с применением «здорового» камня. Известняк, добытый с помощью вырубки гидравлическим молотом, отличается высокой прочностью. Такой везут только из каменоломен Ленинградской области и из Порховского района Псковской области, отметили в организации.

Путиловский известняк широко применялся при строительстве Санкт-Петербурга во времена Петра I.