В палатах Елеазаровского монастыря отреставрировали стены из природного известняка

Стены из природного известняка отреставрировали в подклетной части здания в палатах Елеазаровского монастыря в Пскове на улице Детской, 1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».
Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»
Завершается подводка электросетей. Специалисты отреставрировали ниши и дверные проемы, арки.
Весной продолжатся работы по благоустройству объекта. Предполагается, что в старинных подвалах разместится музейная экспозиция.
Несколько раз проведена антисептическая обработка стен. Работы выполнены с применением «здорового» камня. Известняк, добытый с помощью вырубки гидравлическим молотом, отличается высокой прочностью. Такой везут только из каменоломен Ленинградской области и из Порховского района Псковской области, отметили в организации.
Путиловский известняк широко применялся при строительстве Санкт-Петербурга во времена Петра I.