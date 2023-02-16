Опубликовано расписание богослужений в Псково-Печерском монастыре на начало Великого поста

Расписание богослужений на начало Великого поста опубликовали на сайте Псково-Печерского монастыря.
Фото: Псково-Печерский монастырь
25 февраля. Суббота. Иверской иконы Божией Матери
- Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 10.00. Исповедь в 9.30. Часы в 9.40.
- По окончании: панихида.
- Параклисис в Успенском храме в 11.30.
- Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18.00.
26 февраля. Воскресенье. Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье
- Утром: ранняя Божественная литургия в Успенском храме в 7.00. Исповедь в 6.30. Часы в 6.40.
- Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10.00. Исповедь в 9.30. Часы в 9.40.
- Вечером: 9-й час, вечерня в Михайловском храме в 18.00.
- По окончании: чин прощения.
27 февраля. Понедельник. Начало Великого поста
- Утром: Богослужение в Михайловском храме в 6.00.
- Вечером: Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона в Михайловском храме в 18.00.
- По окончании: общая исповедь.
28 февраля. Вторник
- Утром: Богослужение в Михайловском храме в 6.00.
- Вечером: Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона в Михайловском храме в 18.00.
- По окончании: общая исповедь.
1 марта. Среда
- Утром: Богослужение в Михайловском храме в 6.00. Литургия Преждеосвященных даров.
- Вечером: Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона в Михайловском храме в 18.00.
- По окончании: общая исповедь.
2 марта. Четверг
- Утром: Богослужение в Михайловском храме в 6.00.
- Вечером: Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона в Михайловском храме в 18.00.
- По окончании: общая исповедь.
3 марта. Пятница
- Утром: Богослужение в Михайловском храме в 6.00. Литургия Преждеосвященных даров.
- По окончании: молебен святому мученику Феодору Тирону, освящение и раздача колива.
- Вечером: общая исповедь в Михайловском храме в 17.00.
- Богослужение в Михайловском храме в 18.00.
5 марта. Суббота
- Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 10.00. Исповедь в 9.30. Часы в 9.40.
- Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18.00.
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