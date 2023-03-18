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Крест Большой звонницы реставрируют в Псково-Печерском монастыре

Реставраторы приступили к работам по сохранению креста, находившегося на Большой звоннице Псково-Печерского монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

«Фотофиксация позволила увидеть аварийное состояние деревянной основы креста. Металл поражен коррозией», – отметили в организации.

Специалисты отреставрируют металлические элементы, воссоздадут основу из дерева. Металлические части покроют сусальным золотом.

Реставраторы уточнили, что все кресты на главках церквей и звонницы Псково-Печерского монастыря разные. Ни один не повторяется. «Крест с Большой звонницы имеет в своем основании изображение сферы, что символизирует Державу Царя Небесного», – сказали они.

Еще один элемент креста Большой звонницы, с которым работают реставраторы, – солнце. «Символическое изображение, вырезанное из металла, которое означает, что от креста исходит животворящее сияние, озаряющее мир истинным светом веры», – добавили в АНО «Возрождение».

Напомним, в Псковской области идет активная подготовка к празднованию в этом году 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. При поддержке федерального центра будет реализован ряд мероприятий по благоустройству и развитию общественных городских пространств, модернизации коммунальной и социальной инфраструктуры, улучшения транспортной доступности.