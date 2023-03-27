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При реставрации звонницы Псково-Печерского монастыря зафиксировали аварийное состояние контрфорса

В процессе реставрации Большой звонницы Псково-Печерского монастыря было обнаружено остроаварийное состояние пристройки, которая служит своеобразным контрфорсом для звонницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Пристройка находится слева от входа в Большую звонницу. В последние годы служила подсобным помещением.

Аварийную деструкцию стен обнаружили, когда удалили старый слой штукатурки: кладка выполнена из подручного материала, известняк перемежается с кирпичом. Отсутствуют перевязки.

«С подобными сложностями реставраторы на древних объектах в Пскове встречаются часто. В настоящее время принимается решение о том, чтобы весь архитектурный объем был перебран практически заново», – отметили реставраторы.

Пристройка служит для Большой Звонницы подпорной стенкой. Особенностью конструкции является примыкание к внутренней стороне склона и начавшиеся процессы осыпания. Проектом научной реставрации предлагается устройство гидробарьеров и инъектирование кладки основания и стен пристройки.

Напомним, в Псковской области идет активная подготовка к празднованию в этом году 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. При поддержке федерального центра будет реализован ряд мероприятий по благоустройству и развитию общественных городских пространств, модернизации коммунальной и социальной инфраструктуры, улучшения транспортной доступности.