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Участок крепостной стены и башню XIV века в центре Пскова передали РПЦ

Объекты культурного наследия федерального значения - Мстиславскую башню и участок крепостной стены в Пскове - передали Псковской епархии по договору безвозмездного пользования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Межрегиональном территориальном управлении Росимущества в Псковской и Новгородской областях.

В ведомстве уточнили, что РПЦ передали участок крепостной стены от Власьевской башни до Мстиславской башни. Объекты примыкают к зданию епархии, поэтому религиозная организация планирует их отреставрировать и провести благоустройство территории.

Мстиславская башня. Фото: Росимущество

Мстиславская башня является единственной сохранившейся башней Среднего города. Она долгие годы служила основным узлом обороны юго-западной части системы городских укреплений города Пскова. Объект несет в себе подлинные черты архитектуры городского оборонительного сооружения XIV века.

Власьевская башня. Фото: Псковский музей-заповедник

Участок крепостной стены примыкает к Мстиславской башне с одной стороны и с другой стороны соединяется с Власьевской башней, образуя достаточно протяженный и высокий участок оборонительного сооружения.

Стены и башни являются визитной карточкой города Пскова и местом массовых посещений туристов в любое время года, добавили в ведомстве.