Церковь / Новости епархии

Историю храма Петра и Павла с Буя вспомнят в Пскове

Очередные Александро-Невские беседы состоятся в храме святых апостолов Петра и Павла в Пскове 6 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в храме князя Александра Невского.

Тема мероприятия: «История псковского храма Петра и Павла с Буя: к 650-летию первого упоминания в летописи». В качестве лектора выступит старший научный сотрудник древлехранилища Псковского музея-заповедника Арсений Постников.

Мероприятие начнётся в 18:00 по адресу: улица Карла Маркса, 2.

Справки по телефону: (8112)72-14-41.