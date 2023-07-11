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Крест для купола церкви святого Лазаря освятили в Псково-Печерском монастыре

Крест для купола церкви святого Лазаря освятили в Псково-Печерском монастыре 11 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение»

Крест выполнен в реставрационных мастерских Санкт-Петербурга по старинному образцу, из меди, покрыт сусальным золотом. Он заменит плохо сохранившийся, выполненный из черного металла, который установили несколько десятилетий назад.

На конструкцию купола после реставрации возвращены золотые звезды, покрытые сусальным золотом. Закончены работы по гидроизоляции и гидроусилению фундаментов церкви. Укреплены стены подклетов, на которых построено здание. Специалисты приступили к устройству полов в подвалах. Продолжается реставрация здания.

«Памятник культурного наследия федерального значения "Лазаревская церковь" (1800 г., по своему состоянию перед реставрацией), - один из сложнейших объектов в ансамбле», – рассказали реставраторы.