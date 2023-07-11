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Монтаж инженерных сетей заканчивают на территории Псково-Печерского монастыря

Завершается монтаж инженерных сетей на территории Псково-Печерского монастыря и на площади перед музеем-гостиницей монстыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение»

Работы осуществляются в рамках проекта благоустройства территории Псково-Печерского монастыря и исторической части города Печоры.

В рамках проекта планируется устройство новой водоочистительной и канализационных систем для города, замена старых коммуникаций.

Музей-гостиница Псково-Печерского монастыря (1893 год) - памятник средовой архитектуры, он находится по адресу: город Печоры, улица Международная, 3.