Археологи провели раскопки на территории храма Севастийских мучеников в Печорах

Археологические исследования прошли на территории храма Сорока мучеников Севастийских в городе Печоры. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».
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Церковь Сорока мучеников города Печоры – первая церковь подмонастырской слободы. В 1540 году деревянная церковь была перенесена с территории монастыря, рассказали реставраторы.
«По данным Писцовых книг, она горела не менее трех раз. В 1799 году на месте обветшавшего деревянного храма начато строительство каменного, ныне существующего», – отметили эксперты.
Благодаря археологическим раскопкам, проведенным в 2022-2023 годах, на территории прицерковного кладбища храма Сорока мучеников в городе Печоры были обнаружены захоронения, которые принадлежали первоначальному деревянному храму, построенному в последней трети XVI века.