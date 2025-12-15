Псковские археологи завершили полевой сезон находкой глиняной свистульки

Вчера при свете фонарей археологи завершили раскопки на Плехановском посаде, поставив вероятную точку в полевом сезоне 2025 года. Раскоп, получивший внутреннее название «Плехановский-13», оказался небольшим по площади (18 квадратных метров), но содержательным. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото здесь и далее: «Псковская археология»
Мощность ненарушенного культурного слоя составляет всего 20-35 сантиметра. В раскопе исследовали 15 хозяйственных ям и часть заглубленной в материк постройки каркасно-столбовой конструкции конца 17 - начала 18 веков.
В заполнении постройки выявлено большое количество лома цветного металла, что может указывать на то, что постройка использовалась для его производства и обработки. К наиболее древним следам жизни средневекового посада 16-17 веков на раскопе относятся ямы для утилизации железных шлаков.
Из раскопа происходит 39 индивидуальных находок, из них самая яркая – глиняная птичка-свистулька. В раскопе найдены фрагмент миниатюрного ключика, костяные пуговицы и пуговицы-гирьки, фрагмент дугового кирпича, швейные иголки, а также проволочные монеты «чешуйки» и монеты 18 века.