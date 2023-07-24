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Книгу про путь служения отца Павла Адельгейма презентовали в Пскове

Презентация книги «Он был человеком веры, надежды и любви» про путь служения отца Павла Адельгейма состоялась в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Псковская историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва

Протоиерей Павел Адельгейм (1938-2013) – священник Русской православной церкви, с 1976 года служил в Псковской епархии. Сборник раскрывает личность отца Павла через свидетельства и воспоминания его друзей, через его собственные рассказы о годах служения, архивные документы и записи, в том числе в «Живом Журнале».

В презентации приняли участие люди, общавшиеся с отцом Павлом, близко знавшие его. Рассказывая о начале служения отца Павла на Псковской земле, настоятель храма Владимирской иконы в Любятово протоиерей Владимир Попов обратил внимание на то, что отец Павел, сам высокообразованный человек, собирал людей, которые были сходны с ним дарами, хотя в то время было много интеллигенции, которая тогда не сближалась с церковью.

Редактор-составитель книги Ольга Борисова назвала сборник воспоминаний одновременно свидетельством о нём и свидетельствами его самого, а также рассказала об истории замысла книги – поделиться с людьми тем, что осталось в архивных записях, чтобы каждый мог соприкоснуться с этим наследием.

«Мужество, огромная любовь, доверие на фоне жестокости той жизни - есть в личных письмах, также опубликованных в сборнике», - рассказала Ольга Борисова.

Матушка Вера Адельгейм вспоминала годы служения отца Павла в Кагане Узбекской ССР в 1960-х годах и удивительно заботливом отношении соседей-мусульман к оставленной семье арестованного священника.

Председатель Приходского совета церкви святых Жен Мироносиц в Пскове в 1989-2010 годах Виктор Яковлев поздравил всех с днём рождения отца Павла и тоже вспомнил слова соседей-иноверцев «нам бы такого раввина».

Псковский общественный деятель Юрий Дзева рассказал о том, как они с отцом Павлом познакомились, о его сильной гражданской позиции, которая сделала возможным его выдвижение в кандидаты в депутаты Верховного совета СССР.

Учёный секретарь Свято-Филаретовского института, в котором преподавал отец Павел, Юлия Балакшина отметила, что у него всегда было живое отношение к живой церкви, и он умел передавать это отношение людям.

Регент храма святых Жен Мироносиц Александр Закревский как самое дорогое воспоминание об отце Павле представил образ тишины.

«Ведь музыка начинается с тишины. Когда отец Павел приходил очень рано на службу, они задумывали предстоящее богослужение. Удивляло, что ему можно было позвонить по важным вопросам, приехать домой, когда угодно. Когда он спал, я не знаю» -, сказал Александр Закревский.

Кандидат исторических наук, декан исторического факультета СФИ Константин Обозный дополнил воспоминание о школе регентов тем, что общение отца Павла с родителями тоже было воспитанием в вере, и что детский хор был лучше взрослого.

Священник Константин Костромин поделился тем, что много размышлял об отношении отца Павла к поэзии, который произносил стихи во время проповеди. Он уверен, что отец Павел многое ещё не сказал, ведь у него глубокое внутреннее ощущение красоты и при этом большая скромность.

В конце встречи было исполнено несколько музыкальных произведений, прозвучало стихотворение отца Павла, написанное им в лагере, а также его любимый тропарь Почаевской иконы Божией Матери в исполнении хора.

Сборник «"Он был человеком веры, надежды и любви": путь служения отца Павла Адельгейма» подготовлен издательством и кафедрой церковной и социальной истории Свято-Филаретовского института.

Напомним, 1 августа 1938 года родился Павел Анатольевич Адельгейм – священник Русской православной церкви, почти тридцать семь лет своей жизни отдавший служению в Пскове. 5 августа 2013 года 27-летний выпускник операторского факультета ВГИКа Сергей Пчелинцев, приехавший к священнику из Москвы по совету знакомых для духовной помощи и проживший у него несколько дней, убил его ударом ножа. В феврале 2014 года судья Псковского городского суда постановила отправить убийцу отца Павла на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Деяния широко известного в православном мире псковского пастыря по достоинству оценил назначенный в мае 2018 года на Псковскую кафедру митрополит Тихон (Шевкунов), который заговорил об отце Павле на первой же своей пресс-конференции в новом статусе 21 июня 2018 года: «Конечно о. Павла помнят и любят в Псковской епархии. Кто-то соглашается с его жесткой позицией, кто-то с ней не соглашается. Но в том, что это был выдающийся пастырь и человек, любящий Церковь Божию, человек, который трудился ради Христа, — в этом сомнений нет. И потому с доброй памятью мы вспоминаем о нем. В том числе о том, что он сделал для псковичей и для Псковской церкви».

5 августа, в десятую годовщину убийства священника Павла Адельгейма, в Пскове состоится вечер памяти.