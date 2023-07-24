Книгу про путь служения отца Павла Адельгейма презентовали в Пскове

Презентация книги «Он был человеком веры, надежды и любви» про путь служения отца Павла Адельгейма состоялась в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Фото здесь и далее: Псковская историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва
Протоиерей Павел Адельгейм (1938-2013) – священник Русской православной церкви, с 1976 года служил в Псковской епархии. Сборник раскрывает личность отца Павла через свидетельства и воспоминания его друзей, через его собственные рассказы о годах служения, архивные документы и записи, в том числе в «Живом Журнале».
В презентации приняли участие люди, общавшиеся с отцом Павлом, близко знавшие его. Рассказывая о начале служения отца Павла на Псковской земле, настоятель храма Владимирской иконы в Любятово протоиерей Владимир Попов обратил внимание на то, что отец Павел, сам высокообразованный человек, собирал людей, которые были сходны с ним дарами, хотя в то время было много интеллигенции, которая тогда не сближалась с церковью.
Редактор-составитель книги Ольга Борисова назвала сборник воспоминаний одновременно свидетельством о нём и свидетельствами его самого, а также рассказала об истории замысла книги – поделиться с людьми тем, что осталось в архивных записях, чтобы каждый мог соприкоснуться с этим наследием.
Матушка Вера Адельгейм вспоминала годы служения отца Павла в Кагане Узбекской ССР в 1960-х годах и удивительно заботливом отношении соседей-мусульман к оставленной семье арестованного священника.
Председатель Приходского совета церкви святых Жен Мироносиц в Пскове в 1989-2010 годах Виктор Яковлев поздравил всех с днём рождения отца Павла и тоже вспомнил слова соседей-иноверцев «нам бы такого раввина».
Псковский общественный деятель Юрий Дзева рассказал о том, как они с отцом Павлом познакомились, о его сильной гражданской позиции, которая сделала возможным его выдвижение в кандидаты в депутаты Верховного совета СССР.
Учёный секретарь Свято-Филаретовского института, в котором преподавал отец Павел, Юлия Балакшина отметила, что у него всегда было живое отношение к живой церкви, и он умел передавать это отношение людям.
Регент храма святых Жен Мироносиц Александр Закревский как самое дорогое воспоминание об отце Павле представил образ тишины.
Кандидат исторических наук, декан исторического факультета СФИ Константин Обозный дополнил воспоминание о школе регентов тем, что общение отца Павла с родителями тоже было воспитанием в вере, и что детский хор был лучше взрослого.
Священник Константин Костромин поделился тем, что много размышлял об отношении отца Павла к поэзии, который произносил стихи во время проповеди. Он уверен, что отец Павел многое ещё не сказал, ведь у него глубокое внутреннее ощущение красоты и при этом большая скромность.
В конце встречи было исполнено несколько музыкальных произведений, прозвучало стихотворение отца Павла, написанное им в лагере, а также его любимый тропарь Почаевской иконы Божией Матери в исполнении хора.
Сборник «"Он был человеком веры, надежды и любви": путь служения отца Павла Адельгейма» подготовлен издательством и кафедрой церковной и социальной истории Свято-Филаретовского института.
Напомним, 1 августа 1938 года родился Павел Анатольевич Адельгейм – священник Русской православной церкви, почти тридцать семь лет своей жизни отдавший служению в Пскове. 5 августа 2013 года 27-летний выпускник операторского факультета ВГИКа Сергей Пчелинцев, приехавший к священнику из Москвы по совету знакомых для духовной помощи и проживший у него несколько дней, убил его ударом ножа. В феврале 2014 года судья Псковского городского суда постановила отправить убийцу отца Павла на принудительное лечение в психиатрический стационар.
Деяния широко известного в православном мире псковского пастыря по достоинству оценил назначенный в мае 2018 года на Псковскую кафедру митрополит Тихон (Шевкунов), который заговорил об отце Павле на первой же своей пресс-конференции в новом статусе 21 июня 2018 года: «Конечно о. Павла помнят и любят в Псковской епархии. Кто-то соглашается с его жесткой позицией, кто-то с ней не соглашается. Но в том, что это был выдающийся пастырь и человек, любящий Церковь Божию, человек, который трудился ради Христа, — в этом сомнений нет. И потому с доброй памятью мы вспоминаем о нем. В том числе о том, что он сделал для псковичей и для Псковской церкви».
5 августа, в десятую годовщину убийства священника Павла Адельгейма, в Пскове состоится вечер памяти.